تسليم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووي بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعرب السيد الأستاذ الدكتور امجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أثناء مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين.

والذى يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجارى أنه في ضوء التعاون المستمر والحوار المباشر والمثمر بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ البرنامج النووي المصرى السلمى.

و قام اليوم السفير محمد الملا بحضور رؤساء الهيئات النووية المصرية بتسليم الصك الخاص باتفاقية الامان النووى الي السيد رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أوضح تشرفه بلقاء السيد الرئيس في العام الماضي ووصف السيد الرئيس بأنه رجل الأفعال لا الاقوال وأوضح انه يتابع البرنامج النووي المصري ويبارك علي التقدم الذي حدث به وان اتفاقية الأمان النووي ستعزز هذا الأمر في مصر.

وجدير بالذكر ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد تبنت الاتفاقية وشرحت ابعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية، حيال المشروع النووي بالضبعة، والتى تكللت بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، لاسيما وأنها بمثابة الإتفاقية الأساسية في المجال النووي، وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994 ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تٌقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.



وتهدف الاتفاقية، إلي تحقيق 3 نقاط رئيسية، تتمثل في بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، والثانية إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، أما الثالثة فهي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.



