وكيل تعليم الغربية يشهد المعرض الختامي للأنشطة الصيفية

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المعرض الختامي السنوي للأنشطة الصيفية للتعليم المجتمعي، والذي أقيم بمركز التنمية المهنية بطنطا، بحضور مرفت فايد، مدير إدارة التدريب رئيس وحدة دعم المعلمين، علا صلاح، مدير إدارة التعليم المجتمعي، محمد حموده، مدير إدارة الأمن، أمل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلي.

وخلال تفقده للمعرض السنوي، أشاد وكيل الوزارة بالمعروضات والمنتجات التي تم إنتاجها بأيدي الطلبة والطالبات من مدارس التعليم المجتمعي أثناء العام الدراسي 2022 / 2023، كما تفقد معرض الصحافة الخاص بمدارس التعليم المجتمعي، مشيداً بالإنتاج المتميز لطلاب مدارس الإدارات.

ثم قام وكيل الوزارة بتكريم أوائل الصف السادس الابتدائي على مستوى المحافظة، حيث يعد هذا الصف نهاية المرحلة، كما تم تكريم المعلمات الفائزات بالمركز الأول الجمهوري في الاقتصاد المنزلي في مسابقتي النصف الأول والنصف الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023م.

وكذلك تم تكريم المعلمات المتميزات، ومديري إدارات التعليم المجتمعي بالإدارات التعليمية، وتوجيه اللغة العربية للتعليم المجتمعي بالمديرية، كما قام بتكريم 3 إدارات تعليمية هي زفتى، سمنود، وبسيون، وذلك لتميزهم في النشاط الصيفي خلال هذا العام.