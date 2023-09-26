الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

انقطاع الكهرباء عن 7 بلدات روسية جراء ضربة جوية أوكرانية

ضربة جوية أوكرانية
ضربة جوية أوكرانية

قصفت مسيّرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، محطة كهرباء فرعية في منطقة كورسك الروسية، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن 7 بلدات، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك: «خلال فترة الصباح، أسقطت مسيّرة أوكرانية عبوة ناسفة على محطة كهرباء فرعية في قرية سناجوست بمنطقة كورينيفسكي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 7 بلدات».

 الفرق المختصة تعمل على إعادة التيار الكهربائي

وأضاف «ستاروفويت»: «لم يُصب أيّ من السكان»، مشيرًا إلى أن الفرق المختصة تعمل على إعادة التيار الكهربائي.

وتبعد قرية سناجوست نحو 15 كيلومترًا عن الحدود مع أوكرانيا.

مواد متعلقة

روسيا تسقط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

روسيا تُعلن تدمير مسيّرة أوكرانية في مقاطعة موسكو

الجيش الروسي يدمر 42 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرم

روسيا تُعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية في موسكو
الجريدة الورقية