صبحي: "22 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية الرياضية في 9 سنوات"

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "إن الرئيس السيسي أطلق في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للشباب لخلق شخصية مصرية متزنة، إذْ تشارك المؤسسات التربوية الناشئة مثل الأسرة والجامعة والمدرسة ومركز الشباب والنادي والكنيسة والجامع، قائلًا: «عملنا بنية تحتية لمراكز الشباب بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليار جنيه من 2014 حتى 2023، شملت تطوير وإنشاء ملاعب خماسية وقانونية، وتطوير مدن شبابية ورياضية وملاعب كرة قدم بواقع 6 ملاعب بشكل خدمنا في كأس الأمم الإفريقية 2019»".

أضاف وزير الشباب والرياضة، خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، «بدأنا بمجموعة دوائر متفاعلة مثل البنية التحتية الرياضية، ومركز الشباب إحدى المؤسسات المهمة جدًّا ويستهدف كل طبقات المجمتع، وعملنا على تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يكون بها كل الأشكال والخدمات».

مركز الشباب هو مكان ترفيهي وثقافي وفني:

تابع أن مركز الشباب هو مكان ترفيهي وثقافي وفني وجرى خلق تجمعات بأندية وكيانات مختلفة مثل مركز شباب طامية بالفيوم ومركز شباب سانت كاترين وغيرهما.

اختتم حديثه، «عندما كنت لاعب كاراتية في نادٍ صغير قبل اللعب في أندية كبيرة، لم نكن نجد في مراكز شباب أماكن لتغيير الملابس فيها، ولكن هذا الأمر تغير في مراكز الشباب التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة».