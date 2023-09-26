سقوط عصابة بتهمة سرقة محل هواتف بعين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهًا عن مالكه، وضبط بحوزتهم (111 هاتفًا محمولًا – 9 سماعات – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

كما ضبط (سيدة "تعمل لدى إحدى السيدات") لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) الخاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها "كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق"، والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلها سيئ النية "مالك محل مصوغات ذهبية" أمكن ضبطه.

عقوبة جرائم السرقة:

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.