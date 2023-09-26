المنيا: ضبط 46 مخالفة تموينية في حملات على المخابز

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 46 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق، ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كل السلع الغذائية بالأسواق ، ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت عن ضبط 46 مخالفة منها، 37 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 9 مخالفة ، تضمنت ، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر -ذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.