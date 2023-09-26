ضبط شخصين بحشيش فى أسيوط

ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى والأمن العام شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش بقصد الاتجار المتهم الأول يدعى م. أ 35 عام مقيم بقرية الزاوية بحوزته (2 ) فرش و(17) قطعة من الحشيش وسلاح محلى الصنع وعدد من الطلقات من ذات العيار

المتهم الثانى يدعى ر. ع مقيم بقرية الزاوية وبحوزته ( 4) فرش و(23) قطعه من الحشيش وسلاح محلى الصنع ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة



كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطار من مدير المباحث الجنائية بضبط شخصين خلال مزاولة نشاطهما بمحل إقامته بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط وبقصد الاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من الحشيش

وحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات والمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة