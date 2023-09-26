الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الجنايات تؤجل محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أجلت الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر.

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توجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة


ووجهت النيابة العامة للمتهم بجانب آخرين سبق الحكم عليهم، عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

 

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