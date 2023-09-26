الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة شخصين خطفا طالبًا بسبب خلافات مع والده

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 10 أكتوبر. 

محاكمة متهم وربة منزل لحيازتهما الهيروين في حلوان

تأجيل محاكمة 14 متهمًا في خلية المطرية

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بالدائرة ذاتها، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

استمرار حبس عاطلين بتهمة سرقة فتاة في قصر النيل

في المجال الإحصائي.. تعاون مشترك بين العدل والمركزي للتعبئة العامة والإحصاء

المشدد 6 سنوات لعصابة تزوير المستندات الرسمية في المرج

قالي عيشي لوحدك يا هانم.. ننشر أقوال زوجة المتهم بشرب مياه النار وتشويه جسد أبنائه

ننشر أقوال عاطل ابتز الفتيات لتصوير فيديوهات خادشة

المؤبد لمسجل خطر متهم بحيازة طن حشيش في السلام
الجريدة الورقية