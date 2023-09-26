"الفلاحين": توقعات بانخفاض أسعار الطماطم لـ5 جنيهات خلال أيام

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق خلال أيام، حيث تراوحت الأسعار اليوم للكيلو بين 8 جنيهات و14 جنيها، مقابل 20 جنيها قبل الانخفاض، لتباع اليوم بالأسواق بين 15 و20 جنيها للكيلو، مقابل 20 و25 جنيها قبل التراجع، حيث تسعى الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المسبوق.



وتوقع النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن ينخفض سعر كيلو الطماطم خلال الأيام القليلة المقبلة ليصل إلى 5 جنيهات فقط ، كما سوف تتراوح سعر عداية الطماطم ما بين 200 جنيه إلى 400 جنيه، وذلك بسبب ارتفاع المعروض منها في السوق من إنتاج محافظتي المنيا وبني سويف، لافتا أن الأسواق المحلية سوف تشهد انخفاض تدريجي في أسعار الطماطم ، لتعود من جديد لمستوياتها الطبيعية وأقل من ذلك،وسوف يسجل الكيلو أسعار 5 جنيه إلى 8 جنيه، وذلك خلال أول شهر أكتوبر القادم، تزامنًا مع دخول العروة الجديدة إلى جانب دخول المستثمرين في مجال الطماطم وتطوير إنتاج الطماطم المجففة ودخول عروة محافظات أسوان والأقصر التي ينتج عنها عائد كبير للمزارعين في المحافظتين.



واضاف أمين عام الفلاحين ، أن مصر تزرع الطماطم في عروات متداخلة طوال العام، ويتم زراعتها بنسبة 42% خلال العروة الشتوي، والتي يتم زراعتها في شتلات خلال شهر سبتمبر وأكتوبر، ويتم حصاد الإنتاج خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، وترتفع أسعار الطماطم خلال شهري أبريل ومايو، ولكن قامت الدولة بالتوسع في زراعة الصوب الزراعية ومشروعها القومي الخاص بزراعة 100 ألف صوبة في مناطق مختلفة في الجمهورية، ما تسبب في توفير الطماطم للمواطنين بأسعار مناسبة والحد من العجز الموجود بها وزيادة المعروض منها.