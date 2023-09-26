حسام أشرف يقود تشكيل بلدية المحلة أمام سموحة في الدوري

أعلن أحمد عبد الروؤف المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن التشكيل الذي يخوض مباراة سموحة على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز تحت مسمي دوري نايل.

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تشكيل بلدية المحلة لمباراة سموحة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني.

خط الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.

دكة البدلاء

أحمد حسين ومحمد رجب ومحمد أشرف وإسلام مرزوق وأحمد الجناوي وكريم أشرف ومحمد أمو وفافور أكيم وأنويل محمد وماهر إبراهيم ومؤمن علي ومعاذ أحمد.

موعد مباراة بلدية المحلة و سموحة في الدوري المحترفين

تبدأ المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4 مساء بتوقيت الإمارات .

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