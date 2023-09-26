قافلة التأمين الطبي تختتم أعمالها بمدينة رأس البر

اختتمت قافلة التأمين الطبى أعمالها بمدينة رأس البر ليصل إجمالى المترددين عليها ٣٢٧٩ مواطنًا وذلك خلال الموسم الصيفي 2023م، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لزائري المدينة وذلك تحت إشراف قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة.

وفي هذا السياق تم صرف العلاج اللازم بالمجان لعدد ٣١٧٠ حالة وقياس الضغط ومستوى السكر فى الدم لعدد ١٠٨٢ حالة وخدمات طوارئ لعدد ١٣٦ حالة وإحالة حالتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.