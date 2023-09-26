السفراء العرب والأجانب يشيدون بمعرض تاريخ الدولة السعودية

أشاد السفراء العرب والأجانب بمعرض تاريخ الدوله السعودية الذى دشّنه وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسري بمقر وكالة الأنباء السعوديه "واس" بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.

أكد السفراء والدبلوماسيون أن المعرض يكشف تاريخ الدوله السعوديه الحافل وهوية المملكه على مر العصور.

حضر الحفل الذى جاء ضمن احتفالات المملكه باليوم الوطنى عددٌ من المسؤولين والمعنيّين بالشأن الثقافي والتاريخي الإعلامى المراسلين العرب والأجانب.

كما حضره سفير قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، وقنصل سلطنة عمان بالرياض أحمد بن عبد الله العبرى، والوزير المفوّض في سفارة الكويت لدى المملكة مبارك بن محمد السمحان، وسفيرة العراق صفيه السهيل، والسفير الصينى تشن وي تشينغ، وسفير تركيا فاتح أولوصوي، وسفير ماليزيا داتوك وان زايدي، ونائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة إليسون ديلوورث.

دور "واس" الإعلامي الوطني وتعزيزا لرسالتها التثقيفية والمعرفية

جاء تنظيم المعرض انطلاقا من دور "واس" الإعلامي الوطني وتعزيزا لرسالتها التثقيفية والمعرفية.

تضمن المعرض تقنيات مرئية لمراحل الدولة السعودية، وفق مسارٍ زمني متسلسل بدءاً منذ مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبداية عهد الدولة الحديثة وتطوّرها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام بلوغاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

تضمنت الإحتفاليه عرضاً مرئياً حول رؤية "واس" وأهدافها ورسالتها من إقامة المعرض وما يمثّله من بعدٍ تثقيفي وإثرائي للمعرفة التاريخية.

وألقى رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، كلمةً أعرب فيها عن تشرّف منظومة الإعلام السعودي بافتتاح معرض تاريخ الدولة السعودية بإعداد وتنظيم من وكالة الأنباء السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة ، وقال أن المعرض يأتى استشعارًا لدور "واس" في مواكبة النهج التطويري لقطاع الإعلام الوطني في ظل ما تشهده المملكه من تطوّر ونماء في إطار رؤية 2030.

وقال الدكتور آل عقران: إن المعرض يأتي كمنصةٍ تثقيفية معرفية لمختلف فئات المجتمع والمقيمين، علاوةً على ما يمثّله من محطةٍ لوسائل الإعلام والضيوف من الخارج للاستزادة المعرفية بتاريخ الدولة السعودية، ايمانًا بأهمية التنوّع في إيصال المعلومة بطرق مختلفة، وسعيًا لتعظيم الأثر الإعلامي وتحقيق الفائدة المنشودة، مشيراً إلى أن المعرض سيفتح أبوابه للمهتمين وطلبة الجامعات والمدارس وضيوف المملكة خلال الفترة القادمة، مصحوبًا بإقامة الأنشطة الثقافية وعرض الأفلام الوثائقية حول تاريخ المملكة، بالإضافة إلى استضافة المتخصصين لتقديم حلقات نقاش علمية، وندوات مصغرة للزائرين ترسيخًا للرسائل الإعلامية للمعرض بطريقة تفاعلية ومباشرة مع الجمهور.

وفي ختام كلمته، توجّه رئيس وكالة الأنباء السعودية بالشكر لمعالي وزير الإعلام على حرصه واهتمامه ودعمه لإقامة هذا المعرض.

كما أعرب عن شكره لدارة الملك عبد العزيز على ما قدموه من دعم، ولمنسوبي "واس" على تفانيهم وجهودهم ومساهمتهم في إنجاز هذا العمل.