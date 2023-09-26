أحمد على أساسيًا في تشكيل طنطا أمام رأية بدوري المحترفين

أعلن عمرو انور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة راية في الجولة الأولي من دوري المحترفين.

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وشهد التشكيل قيادة ميدو جمال لخط الهجوم، وجاء تشكيل طنطا لمواجهة راية كالآتي:-

تشكيل طنطا الرسمي لمبارة رأية

في حراسة المرمي: احمد ربيع الشيخ.

الدفاع: احمد حسني، محمد حسام الشرخة، احمد علي، اسامة النجار.

الوسط: حسام غالي، حسون محمد، عبدالرحمن الدح.

الهجوم: محمد شيكا، ميدو جمال، محمد عاطف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

احمد شوقي "حارس مرمي"، محمد سمير، ساهر عبدالمنعم، كريم اسامة، احمد السيد، شريف مجدي، احمد السيد عبدالفتاح، نانا انتوي، شهاب فتحي.

يُذكر أن طنطا سيواجه راية ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا.