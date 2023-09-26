خاص: الزمالك يطالب المصري بدفع 20 مليون لحل أزمة أحمد عيد وأيمن منصور

عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني اجتماعًا خاص مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، لبحث حل أزمة توقيع اللاعبان لنادي المصري البورسعيدي أحمد أيمن منصور و أحمد عيد في فترة الميركاتو الصيفي المنقضية.

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وطلب عبد الواحد السيد مدير الكرة من اللجنة الثلاثية تحديد مبلغ 20 مليون للموافقة على سحب الشكوى المقدمة على الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد من اتحاد الكرة وفقًا للمهلة التي حددها الاتحاد الكرة بالحل الودي.

تطرقت الجلسة مع عبد الواحد السيد و اللجنة الثلاثية على هذا الحل بان تدفع إدارة المصري البورسعيدي مبلغ 20 مليون جنيه 15 مليون لأحمد عيد بجانب 5 مليون لأحمد أيمن منصور وإذا لم تدفع الإدارة المصري سوف تصعد الأزمة إلى الاتحاد الدولي في حالة المبلغ المطلوب.

وفي سياق مٌتصل، وقع ثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور على عقد للمصري البورسعيدي في الميركاتو الصيفي وكان على طائلة القلعة البيضاء.

حكم مباراة الزمالك و أرتا سولار

على الجانب الآخر ، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .

واختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.