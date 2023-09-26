الحكومة الإيطالية تعلن حالة الطوارئ للتدخل في ليبيا.. وتخصص 5 ملايين يورو لها

أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، "حالة الطوارئ" تمهيدًا للسماح للدولة الأوروبية بـ"التدخل في الخارج" أي في دول خارجية وبالتحديد ليبيا لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب أحداث "استثنائية" شهدتها الأراضي الليبية في العاشر من سبتمبر الجاري، ما أدى وضع خطير للغاية على سلامة الناس وسلامة الأصول العامة والخاصة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

تخصيص 5 ملايين يورو للتدخل من الصندوق الوطني للطوارئ

وقد أعلن المجلس تخصيص 5 ملايين يورو للتدخل من الصندوق الوطني للطوارئ، وذلك إثر فيضانات مدمرة ناجمة عن إعصار "دانيال" شبه المداري، والذي خلف حصيلة غير مسبوقة من القتلى والمفقودين في مدن شرق ليبيا، ولا سيما درنة.

ويأتي القرار بناءً على اقتراح من وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي نيلو موسوميتشي لدعم جهود الإغاثة، وتخفيف معاناة المنكوبين في المناطق التي طالتها الفيضانات.