الكرملين: سنحرق دبابات أبرامز الأمريكية المُسلمة لأوكرانيا

توعد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بـ"حرق" دبابات أبرامز الأمريكية التي تسلمتها أوكرانيا، مُؤكدًا أن وصولها إلى ساحة المعركة "لن يغير ميزان القوى" بين الجيشين الروسي والأوكراني، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وقال دميتري بيسكوف، المُتحدث باسم الرئاسة الروسية، في إحاطة صحفية، إن "كل هذا لا يمكنه أن يؤثر بأي طريقة على جوهر هذه العملية العسكرية الخاصة ونتيجتها، مُؤكدًا أنه "لا يوجد علاج سحري أو سلاح يمكنه تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة".

تسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز:

ووعدت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب بعيار 120 ملم.