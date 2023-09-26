السعودية: الأولوية لأمن الطاقة والغذاء والمياه عالميًا

أكدت السعودية أهمية أمن الطاقه والغذاء والمياه عالميا، وقالت أن ذلك يستلزم أن يكون لهم الأولية على الأجندة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكه في الاجتماع السنوى الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للإستثمار فى البنيه التحتيه والذى يختتم أعماله اليوم بشرم الشيخ ، حيث ترأس مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخليف وفد المملكه فى المؤتمر.

ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بأعمال البنك بما في ذلك التقدم المُحرز في سير عمله، واستجابته للاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء في البنك، إضافة إلى التوجهات المستقبلية لأعماله.

وفي كلمته خلال الاجتماع أكد مساعد وزير المالية السعودى، أن الاقتصاد العالمي واجه منذُ جائحة (كوفيد-19) تحديات عديدة، مما يتعين معه تعزيز الجهود لدعم الدول النامية في تحقيق التعافي والتنمية المستدامة، من خلال تبني نهج قائما على الطلب من أجل معالجة أولويات التنمية الملحة لدى هذه الدول بشكل فعال.

وفيما يتعلق بقضية الطاقة، أوضح أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه سيساهم بشكل كبير في خفض مستوى الانبعاثات ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، مع مراعاة أن "تتيح الإجراءات المناخية مسارات متعددة لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية لتمكين المرونة والحلول الأقل تكلفة".

شهد الاجتماع إقرار التقرير السنوي للبنك لعام 2022م، والموافقة على انضمام كل من السلفادور وتنزانيا وجزر سليمان إلى عضوية البنك.

يذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يعد مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف أنشئت في عام 2016م ومقره العاصمة الصينية بكين. ويهدف البنك الذي تعقد اجتماعات مجلس محافظيه بشكل سنوي، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها عبر الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع المؤسسات التنموية المتعددة الأطراف.