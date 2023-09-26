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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طاقم تحكيم غاني لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق  في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .

واختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول  الطبي في اللقاء.

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