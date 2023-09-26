وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة السرو التعليمية

أجرى المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقديه بعدة مدارس بإدارة السرو التعليمية؛ لمتابعة مدى استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد.

وشملت الجولة مدارس ابراهيم سويلم الإبتدائية وسيف الدين الإعدادية بنات وسلطان بدوي للتعليم الأساسي وسيف الدين الإبتدائية رقم1 وتل الكاشف الإعدادية المشتركة وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل.

وشدد وكيل تعليم دميـاط، على ضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز

وأشاد عبد الرؤوف خلال الزيارة بالاستعداد الجيد للمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية؛ لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.