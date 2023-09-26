فيلم Blue Beetle يتخطى 122 مليون دولار منذ بداية طرحه

حققت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle، إلى 122 مليونًا و923 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

فيلم Blue Beetle

إيرادات فيلم Blue Beetle

وانقسمت إيرادات العمل بين 69 مليونًا و823 ألف دولار في دورالعرض الأمريكية، و53 مليونًا و100 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم Blue Beetle

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أو Blue Beetle، العمل مستوحى من إحدى شخصيات شركة DC.

أبطال فيلم Blue Beetle

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.