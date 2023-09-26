غدًا.. دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي يعود للقرن الأول الهجري

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول. والنسخة المرممة هى من أندر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم.

تقام الاحتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ علي التراث"، في السادسة من مساء غد الأربعاء الجاري في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة.

تبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليها الكلمات الافتتاحية.

عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه

وتشمل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما يقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية.

ويختتم الحفل بعروض دينية بالاشتراك مع كورال شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج د. سامح صابر