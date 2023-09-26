ريال مايوركا يتطلع لكسر رقم سلبي أمام برشلونة

يبحث فريق ريال مايوركا عن كسر رقم سلبي أمام برشلونة على ملعبه منذ عام 2012 في منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مايوركا منافسه برشلونة على استاد إيبيروستار ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

لم يحقق ريال مايوركا أي انتصار على برشلونة في آخر سبع مباريات لعبها على ملعبه ولم يتمكن أصحاب الأرض من التسجيل إلا في عام 2012، كما إنهم فعلوا ذلك مرتين على الرغم من أن ذلك لم يساعدهم على الفوز، ولم يتعرض برشلونة لأي هزيمة خلال أخر ١١ مباراة خاضها أمام ريال مايوركا في جميع البطولات.

وتعد المباراة التي لا تنسى بين برشلونة وريال مايوركا هي التي بتاريخ 11 نوفمبر 2012 حيث تمكن خلالها مدرب برشلونة الحالي، تشافي هيرنانديز، تسجيل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة.

ويعيش برشلونة انتعاشة كبيرة على مستوى النتائج منذ انطلاق الموسم الحالي حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يحتل مايوركا المركز السادس عشر بخمس نقاط.