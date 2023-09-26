وزير الشباب يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "يوم الخير.. الاستعداد للمدارس"

أطلق اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المرحله الثالثه من المبادره "يوم الخير … الاستعداد للمدارس " وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهوريه والتي نفذتها الادارة المركزيه لتنمية الشباب "إداره الفتاه والمرأة" بالتعاون انديه التطوع بمدريات الشباب والرياضه.

وقد تم التجهيز لهذه المبادره طيله الشهر الماضي بكافة المحافظات تضمنت تجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها وتكيسها بالشكل المناسب بالاضافه الي تجميع عدد كبير من الكتب والمستلزمات الكتابيه لتوزيعها قبل بدء العام الدراسي على الأسر الاكثر احتياجا بالقرى المحرومه في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الاحتياجات الخاصة بهم وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وتحرص وزاره الشباب والرياضه على تنفيذ هذه المبادره خاصا وبعد نجاح مراحلها السابقه التي نفذت المرحله الاولى منها في عيد الفطر والثانيه في عيد الاضحى الماضيين.

لما حققته من الأثر الإيجابي الذي اتضح على المواطنين المستفيدين من المبادرة والنجاح الذي حققته في ابراز الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدميه مجتمعيه.