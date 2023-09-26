مواطن يستغيث بالرئيس: "القائمون على حياة كريمة بأسيوط لم ينصفوني رغم فقري"

لما كان الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التخفيف عن كاهل المواطن في الريف والمناطق العشوائية، والقضاء على الفقر وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم حتى يشعروا بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، لاحظنا أن هناك بعض الحالات التي سقطت سهوا من المبادرة رغم سوء معيشتهم.

المواطن المصري سلام علي سيد من قرية العطيات القبلية مركز الفتح محافظة أسيوط، إحدى الحالات التي لم تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رغم فقره الشديد وسوء حالته الصحية والمعيشية، حيث يعاني من إعاقة في القدم اليمنى تمنعه من العمل وليس لديه مأوى أو مصدر رزق.

ويقول "سلام" البالغ من العمر 41 عاما لـ"الوفد" إنه يعاني من إعاقة في القدم اليمنى تمنعه من العمل وليس لديه أبناء تعينه على صعوبة الحياة رغم زواجه منذ 14 عاما، فهو لم يرزق حتى الآن بالذرية ويعيش مع زوجته وخالته في منزل متهالك بالطوب اللبن لا يوجد به أثاث ويفتقد لأدنى مقومات "الحياة الكريمة"، ويشبه بالأكواخ القديمة.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" دخلت المركز والقرية التي يسكن فيها، لكنه تفاجأ بأن المبادرة لم تشمله رغم شدة فقره وظروفه المعيشة الصعبة، وعندما سأل القائمين عليها قالوا: "أنت خارج الكشف".

وناشد "سلام" الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بتقديم يد العون والمساعدة من أجل توفير "حياة كريمة" له ولأسرته التي تعاني من الفقر المدقع وتعيش بدون عمل أو نفقات أو معاش حكومي أو سكن ملائم.



