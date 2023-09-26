محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية نفق عرابي قبل افتتاحه

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمرور بالسيارة داخل نفق عرابي، ليعلن المحافظ قرب دخول النفق الخدمة، وحرص المحافظ على تفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة والأخيرة بالمشروع، والمُقام بتكلفة ترتقي إلى 240 مليون جنيه، كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من كل الأعمال الخرسانية بالنفق، والأرصفة وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، والأعمال الصناعية من كهرباء وميكانيكا، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98%، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول النفق الخدمة الفعلية، ليُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع، ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق، ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري، وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، والمقام على مساحة 1048م3 وبتكلفة 55 مليون جنيه ومكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري والطوابق (الرابع والخامس والسادس) إداري والطابق السابع نادي اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، ودخول المشروع الخدمة الفعلية، طبقا للجدول الزمني المحدد لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.