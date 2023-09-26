السيسي: 750 ألف نسمة يلتحقون بالتعليم الأساسي سنويًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أكبر تحدٍ يواجه تطوير التعليم وإضافة أبنية تعليمية جديدة، هي الزيادة السكانية، فالدولة المصرية لديها 750 ألف نسمة يلتحقون بالتعليم الأساسي سنويًا، قائلا: "محدش سأل نفسه هل الدولة قادرة على مواجهة هذا التحدي أم لا".

وتابع الرئيس السيسي: "لازم نقول الكلام دا للناس وتسمعه مننا بمنتهى الوضوح، الفكرة ليست عمل مدرسة أو فصل دراسي، لكن هل أقدر أعمل تشغيل مناسب يخرج منتج تعليمي جيد من أبنائنا وبناتنا خلال هذه المرحلة المهمة".

وقال السيسي إن هناك تطورًا مهمًا حدث في ملف التعليم خلال الثماني سنوات الماضية، يكشف حجم استثمار الدولة في قطاع التعليم، بالتزامن مع مواجهة الدولة المصرية لتحديات كثيرة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الدولة المصرية تُجابه إرهاب وتطرف ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية صعبة لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ذلك حققنا طفرة في التعليم بمختلف مراحله، قائلا: يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في البنية التعليمية جنبا إلى جنب مع مجابهة الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة بناء الإنسان مع رؤساء الجامعات المصرية.