"لابشا" يمتلك أطول أنف للكلاب في العالم.. وأكثر من 100 ألف متابع

طوله 12 بوصة وحجمه غريب

معظم الكلاب تمتلك أنوفا صغيرة، وأحياناً متوسطة الحجم حسب السلالة التي ينتمون لها، لكن الكلب "لابشا" الذى يعود لسلالة "برزي" وهى نوع من كلاب الصيد الروسية، ومعروفة بالأنوف كبيرة الحجم لكن"لابشا" يمتلك أنف يبلغ حجمه حوالى 12 بوصة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ولحجم أنف "لابشا" الغريب والمميز حرص أصحابه على إلتقاط صور مختلفة له وإنشاء صفحة باسمه على تطبيق "إنستجرام"، التي حصلت حتى الآن على أكثر من 108.000 معجب، والتي تحتوى على مجموعة من الصور للكلب "لابشا" وهو يستعرض أنفه الكبير، مع توثيق معاناته اليومية مع أنفه الذى يتسبب في إحداث الفوضى في بعض الأحيان .

ويعتقد أصحاب "لابشا"، إنهم يستطيعون تحطيم الرقم القياسي العالمي للكلب لأطول أنف، ويعتبر الكلب من سلالة " برزي " التي تسمي أيضاً باسم كلاب الذئاب، حيث يبلغ طولهم أربعة أقدام وتسع بوصات، ويبلغ طول أنوفهم قدمًا.

وتحتل سلالة كلاب "برزي" المرتبة 103 من حيث الشعبية بين 192 سلالة من الكلاب المدرجة من قبل نادي American Kennel Club في عام 2018. ولم تقابل ليلي وإيريس أصحاب الكلب نوع آخر من سلالته لكنهما لا يزالان على أمل أن يعثران عليه.

وأشار التقرير إلى إنه لم يتم التحقق من مدى إمكانية الشم عند الكلب لكن أصحابه متفائلين بقدرته على تحطيم الرقم القياسي .

وتحدث أصحاب الكلب عن أنفه بطريقة ساخرة، حيث كتبوا على صفحته :"أنفه غالبًا ما يكون غير قابل للقياس، مثل محاولة قياس سلسلة جبال متغيرة"

وتابعوا"هنا نرى أنفًا يستريح بسلام على سطح أكثر ملاءمة، وهو الأريكة. يمكن أن تكون فترة استراحة الأنف قصيرة من دقيقة إلى عدة ساعات".