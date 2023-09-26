السيسي يعلن تبرع صندوق تحيا مصر بــ 50 مليون جنيه لدعم مبتكري التعليم العالي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبادرة المبدعين والابتكار الذي تحدث عنها وزير التعليم العالي، ورصد لها 50 مليون جنيه، قائلًا: يمكن أن نساهم معكم عبر صندوق تحيا مصر بــ 50 مليون جنيه إضافية، لدعم المبتكرين والمواهب.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدولة ستدخل في برنامج تطوير الجامعات عبر صندوق تحيا مصر، لأبناء الجامعات التكنولوجية (17 جامعة) بدعم 50%، على أن تدفع الحكومة نصف القيمة الأخرى.

وقال السيسي إن هناك تطورًا مهمًا حدث في ملف التعليم خلال الثماني سنوات الماضية، يكشف حجم استثمار الدولة في قطاع التعليم ، بالتزامن مع مواجهة الدولة المصرية لتحديات كثيرة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الدولة المصرية تُجابه إرهاب وتطرف، بالإضافة إلى تنفيذ عملية صعبة لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ذلك حققنا طفرة في التعليم بمختلف مراحله، قائلًا: يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في البنية التعليمية جنبا إلى جنب مع مجابهة الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة بناء الإنسان مع رؤساء الجامعات المصرية.