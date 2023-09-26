السيسي يعلن تبرع صندوق تحيا مصر بــ 50% من قيمة بناء 17 جامعة تكنولوجية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدولة ستدخل في برنامج تطوير الجامعات عبر صندوق تحيا مصر، لبناء الجامعات التكنولوجية (17 جامعة) بدعم 50% ، على أن تدفع الحكومة نصف القيمة الأخرى.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تطور مهم حدث في ملف التعليم خلال الثماني سنوات الماضية، يكشف حجم استثمار الدولة في قطاع التعليم ، بالتزامن مع مواجهة الدولة المصرية لتحديات كثيرة خلال هذه الفترة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تُجابه إرهاب وتطرف، بالإضافة إلى تنفيذ عملية صعبة لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ذلك حققنا طفرة في التعليم بمختلف مراحلة، قائلا: يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في البنية التعليمية جنبا إلى جنب مع مجابهة الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة بناء الإنسان مع رؤساء الجامعات المصرية.