أيمن عاشور: "180 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم العالي خلال السنوات الماضية"

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن هناك 180 مليار جنيه، تمت إنفاقها على التعليم العالي خلال السنوات الماضية، منها 50 مليار على التعليم الحكومي، والجامعات الأهلية 108 مليارات جنيه.

قد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بتوضيح حجم ما تم الإنفاق على التعليم العالي، خلال السنوات الماضية.

أضاف خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أن حجم الإنفاق الذي تم خلال الـ8 سنوات سواء من قبل الحكومة، أو من قبل القطاع الخاص، كان يجب أن يتم الإعلان ذلك للجمهور.