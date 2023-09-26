جهاز القاهرة الجديدة يكرم الموظف المثالي عن شهري أغسطس وسبتمبر

كرَّم المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الموظف المثالي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن شهر أغسطس وشهر سبتمبر2023، وذلك انطلاقًا من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، وحرصًا على مواكبة سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

أوضح" الغيطى"، أنه تم تكريم كل من: المهندس أحمد إبراهيم الدكرورى، بإدارة مركز المعلومات، والمهندس أحمد محمد أبوجبل، بإدارة التراخيص، وإبراهيم رمضان ابراهيم، بإدارة العقارية عن شهر أغسطس 2023، كما تم تكريم كل من: محمد فرج على، بإدارة العقود والعطاءات، وحسن محمد حسن بإدارة العقارية، وهدير محمد جابر، بخدمة المواطنين عن شهر سبتمبر 2023.

الإدارة الحديثة تنطلق دائمًا من اهتمامها بالعنصر البشري:

أكد رئيس جهاز المدينة، أن الإدارة الحديثة تنطلق دائمًا من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققَّهُ الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.

وفي السياق ذاته، أقام جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حفل تكريم لـ٩ من الموظفين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لبلوغهم سن التقاعد، وذلك بقاعة اجتماعات جهاز المدينة، وبحضور المهندس عبدالرءوف الغيطى، ومسئولي الجهاز.

أوضح الغيطي، أن التكريم شمل المهندسة زينب احمد حسين أحمد، نائب رئيس الجهاز السابق للتراخيص والمشروعات، والمهندس عادل أحمد بهجت عبدالكريم، مدير إدارة الطرق بالامتداد، والمهندس محمود نعيم عبدالواحد، مدير إدارة الخدمات بالتنمية، وسيد طه محمد، بإدارة رخص التشغيل، وطارق محمد المصري، بإدارة المشروعات، وعبدالرسول خليل، بإدارة خدمة المواطنين، وسمير بكر خليل، بإدارة الحركة، ومصطفى زكى عطية، بإدارة الحركة، وعادل فاروق سعودى، بخدمة المواطنين.