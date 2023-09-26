مستشفى حميات قنا تنظم يومًا علميًا للتعريف بالأمراض المعدية وأمراض الحميات

نظمت مستشفى حميات قنا، اليوم الثلاثاء مؤتمرًا علميًا للتوعية بطرق تشخيص الأمراض المعدية وأمراض الحميات، وذلك استمرارًا للدور المهني والأكاديمي الذي ترعاه مديرية الشؤون الصحية بقنا، في تطوير المفاهيم العلمية للفريق الطبي بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن اليوم العلمي قدم توعية لأطباء المستشفيات حول معرفة الأمراض المعدية المختلفة التي قد تلحق بالمواطنين وكيفية اكتشاف تلك الأمراض والأعراض المصاحبة لها وطرق التعامل مع الحالات المصابة بالمرض.

وأضاف بدران، أن الندوة العلمية التي ألقاها الدكتور شاذلي محمد علي رئيس الهيئة الطبية بحميات قنا، وذلك بحضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى حميات قنا، تعد بداية لسلسلة محاضرات علمية قيمة سوف يتم تنظيمها على التناوب بالمستشفى للفريق الطبي من الصيادلة والأطباء العاملين بمستشفيات قنا العام، قوص المركزي، قفط التعليمي استكمالًا لأطباء الوحدات الصحية.

وذكر إلى أن تلك الحزمة العلمية تهدف لتطوير المنظور الطبي للفريق نحو التعامل مع أمراض الصيف وحالات ارتفاع درجات الحرارة، وذلك في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة تدريب الفرق الطبية ودعمهم بأحدث ما توصلت له العلوم الطبية.