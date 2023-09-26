التعليم تحدد عقوبات رادعة لسلوكيات الطلاب المشاغبين

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب من ارتكاب بعض السلوكيات غير المنضبطة، أو غير السوية، مثل “عرقلة سير العملية التعليمية، وإثارة الفوضى والمشاغبة والمشاكسة في الفصل أو القاعات المدرسية”، مؤكدةً أن تلك المخالفات تستوجب العقوبة.

وأوضحت الوزارة، أن العقوبات تتمثل في:

إرشاد وتوجيه الطالب، وتسجيل المشكلة في سجل المواقف السريعة، فضلًا عن أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم تكرار السلوك، وإخطار ولي الأمر.

تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث أسباب المشكلة، وإعداد خطة التدخل المهني، ومتابعته، بالإضافة إلى تحويل الطالب إلى الأخصائي النفسي، متى استدعى الأمر ذلك.

عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقله إلى فصل آخر، أو فصله مدة لا تجاوز أسبوعًا، أو تحويله إلى مدرسة أخرى.

وأكدت الوزارة، على أن هذه العقوبات رادعة، وتستهدف ضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم وفعال، وحماية الطلاب من السلوكيات المشاغبة التي قد تؤثر على تحصيلهم العلمي.