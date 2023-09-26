الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة إسكس البريطانية

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة إسكس البريطانية؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى بين الجانبين.

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وقع مذكرة التفاهم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، د. رشا كمال الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية بلندن، ومن الجانب البريطاني، البروفيسور تيروفين سوباروين نائب عميد الجامعة للشراكات.

أهداف التعاون مع جامعة إسكس البريطانية

وتهدف مذكرة التفاهم مع جامعة إسكس البريطانية إلى تعزيز التعاون الأكاديمى بين الطرفين، وتقديم الدعم للطلاب المصريين الدارسين ببرامج الجامعة، خاصة برامج الدراسات العليا، ومنحهم تسهيلات مالية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين الجانبين فى تطوير التعليم، والتعاون فى تنظيم الأنشطة المتعلقة بزيادة خبرات الطلاب، وتسهيل قبول الطلاب المصريين المؤهلين ببرامج دراسية مرتبطة بتخصصاتهم بجامعة إسكس.

كما تنص مذكرة التفاهم مع جامعة إسكس البريطانية أيضًا على أن تقدم جامعة إسكس تسهيلات لطلاب الدكتوراه تتضمن تقديم خصم قدره 30 في المائة على الرسوم الدراسية لكل من الطلاب المتفرغين والزائرين والمسجلين فى البرامج الأكاديمية المعترف بها من جامعة إسكس، لكل عام دراسي وينطبق الخصم على الطلاب المرشحين من جانب الوزارة اعتبارًا من العام الدراسى 2023/2024.

ومن جانبها، أشارت د. رشا كمال الملحق الثقافى المصرى بلندن، إلى أن هذا التعاون يأتى امتدادًا لعلاقات التعاون المصرى البريطانى الوثيقة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، ويساهم فى دعم الدارسين المصريين بجامعة إسكس وتقديم تسهيلات للطلاب، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون فى المشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، والتبادل الطلابى، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون فى البرامج العابرة للحدود، والدرجات العلمية المزدوجة، وإنشاء فرع للجامعة بالتعاون مع الوزارة.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تم توقيعها على هامش الملتقى المصرى البريطانى والذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفد بريطانى رفيع المستوى برئاسة السير جيفى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى، والسفير جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلى 10جامعات و 5 شركات ومؤسسات بريطانية.

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