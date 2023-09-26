رئيس جامعة الزقازيق يهنئ السيسي والشعب المصري بالمولد النبوي الشريف

قدم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولأسرة جامعة الزقازيق، وجموع الشعب المصري، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن في هذه الذكرى العظيمة نستلهم روح المحبة والتسامح والعمل الجاد، والإرادة القوية في وحدة وتماسك الصف التي جسدها الرسول الأكرم بأعلى تجلياتها الأخلاقية وصورها المضيئة.

ودعى رئيس الجامعة؛ المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق، من تقدم ورقي وازدهار، ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها،واستقرارها، وتحقق التنمية والازدهار والتقدم.