أعضاء مجلس النواب يوقعون على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024

توافد أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

و شهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الاحزاب البرلمانية ، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات التزكية حتى يوم الثلاثاء المقبل .

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

وأكد عدد من نواب البرلمان أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصين على المشاركة فى العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024وهى أحد الاستحقاقات الدستورية ، وأن الدولة المصرية ماضية فى اختيار كفاءتها لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



