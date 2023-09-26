حبس عامل متهم بقتل زوجته بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر بمحافظة الشرقية، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل زوجته طعناً بسلاح أبيض، داخل منزلهم بقرية سنجها التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، وذلك لخلافات عائلية بينهم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول سيدة تدعي "منى. أ. الـ" 33 عاما ربة منزل، جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بطعنة في منطقة الصدر، وتم حجزها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة، "عبد الحميد. م. ف " 35 عاما زوج المجني عليها، وذلك بسبب خلافات زوجية، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتقرر حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في الواقعة