الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي لـ«الأعلى للجامعات»: "مش جاي أسمع كلام جميل.. عايز حلول تفيد الناس"

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أنا مش جاي أسمع كلام جميل، وعمر الكلام الجميل ما كان هدف، الهدف الحقيقي توصيف حقيقي من أجل الخروج بحلول تفيد الناس وتسهم في تقدم الدولة من أجل الإصلاح والبناء واستعادة الثقة».

 

 أضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، ونقلته «إكسترا نيوز»: إنَّه تمّ الانتهاء من 50% من البنية الطبية في قطاع الصحة، متسائلًا «إحنا عندنا 700 مستشفى من أصل 1400 مستشفى، لكن هل الجهد نفسه يبذل في كل المستشفيات بشكل متساوٍ؟؟ أشك!»

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