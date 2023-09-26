أحالت نيابة الخانكة بالقليوبية ، المتهمة بإنهاء حياة رضيعها والتخلص منه سفاحا بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة لمحكمة الجنايات.

أنهت حياته خوفا من أهلها .. إحالة عاملة المصنع المتهمة بالتخلص من رضيعها إلي الجنايات بالقليوبية

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "علا. ح" عاملة بمصنع ملابس 26 سنة، أقرت بحملها سفاحا والتخلص منه بمساعدة صديقتها بمنطقة الخانكة.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمة وصديقتها أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

بداية احداث الواقعة

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القلج يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجانب سور أحد المدارس بمنطقة القلج، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقد أقرت المتهمة "علا. ح" أمام جهات التحقيق المختصة، بارتكابها جريمة التخلص من رضيعها بمساعدة صديقتها.

وأضافت بأنها كانت تربطها علاقة غير شرعية مع أحد زملاءها بالعمل استمرت لمدة سنة ونصف، وبعد ذلك ألحت عليه للتقدم لخطبتها لكنه رفض بسبب سوء أحواله المادية وقام بكتابه عقد عرفي بينهما، وفور علمه بحملها تهرب منها وترك عمله معها نهائيا وانتقل من المنطقة دون علمها، وبعد فترة من البحث عنه باءت بالفشل قررت التخلص من الحمل لكنها فشلت فقررت الهروب لدى صديقتها حتى تتمكن من وضع الطفل لديها خشية علم أهلها، وفور ولادته قامت بكتم أنفاسه بقطعة من القماش والتخلص منه بإلقاءه بجانب سور أحد المدارس.

وفي سياق اخر ، شهدت المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور في محافظة القليوبية، مساء أمس الأثنين ، نشوب حريق هائل في مصنع ملابس جاهزة، أسفر عن إصابة 15 عاملا باختناق جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بموقع الحريق.

المحافظ في موقع حريق مصنع العبور

وفي السياق ذاته، كشفت محافظة القليوبية، في بيان لها، التفاصيل الكاملة حول حريق مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، موضحة أنه فور علم محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بالحريق مساء اليوم الاثنين.

انتقل علي الفور إلى موقع الحريق بمصنع ملابس جاهزه بالمنطقة الصناعية الأولى الإمتداد الشمالي بمدينة العبور، وتواجد في موقع الحريق كلاً من اللواء حسام القرنشاوي الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء أحمد غالب وكيل الإدارة العامة للإطفاء، والعميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والعميد محمد البطوطي مدير إدارة مرور القليوبية، والعقيد مايكل منير رئيس شرطة جهاز تنمية العبور، والمقدم محمد عزام رئيس وحدة مطافئ العبور، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية العبور.

بيان المحافظة بالسيطرة علي حريق مصنع العبور

وأوضح "المحافظ"، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد خسائر بشرية والخسائر في محتويات المبنى.

والجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة تلقت بلاغا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة على مساحة 3300م2 مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ونشب الحريق بالدورين الثاني والثالث، وتم الدفع ب16 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 2 خزان إستراتيجي سعة 35 طن ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء حيث تم السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة.

وتم إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وتم السيطرة وإطفاء الحريق.

وكن اندلع حريق، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، أسفر حتى الآن عن إصابة 15 عاملا بحالات اختناق، وجرى التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف.