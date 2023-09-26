ترسية 4 مناطق استكشافية في مزايدة البحث عن الغاز والزيت الخام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.

حيث تم ترسية (4) مناطق استكشافية منها (3) مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة ايني الإيطالية – ومنطقة لتحالف شركات ايني وبي بي وقطر انيرجي) و(1) منطقة واحدة بدلتا النيل (لشركة زاروبيج نفط الروسية) بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار.

وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.