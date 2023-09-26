برلمانية: مشروعات الدولة تجاوزت 430 مليار جنيه

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن إنفاقات الدولة على المشروعات القومية تجاوزت 430 مليار جنيه، ومن أهمها: مشروعات الصحة التي تقدمها عبر مبادرة 100 مليون صحة، بالكشف عن الأمراض المستوطنة وعلاجها في مختلف محافظات الجمهورية، ومن أشهر الأمراض التي تم القضاء عليها: مرض فيروس سي.

مبادرة حياة كريمة

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حديثها مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة ten، أن مبادرة حياة كريمة ساعدت عددًا كبيرًا من الأسر وتغيير شكل حياتها بالكامل خاصة في القرى البعيدة والنائية التي لا تصل إليها المساعدات بشكل كافٍ.

توفير فرص عمل وتعليم الحرف والمهن اليدوية البسيطة

وأكدت أن تلك المبادرة لا تقوم فقط بتقديم الأموال أو الأطعمة للأسر الفقيرة، ولكنها تقوم أيضًا بتجديد البيوت وتثقيفها وفرشها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتعليم الحرف والمهن اليدوية البسيطة التي تساعد الأسر الفقيرة على أن تصبح أسرة منتجة قادرة على كسب قوت يومها.

وأوضحت أن مشروعات الدولة العملاقة لها أثر كبير على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.