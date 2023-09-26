وزيرا الشباب المصري والتنزاني يتفقدان مكتب فن إدارة الحياة

علي هامش لقائهما بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة..

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاريسون جورج مواكيمبي وزير الشباب والرياضة التنزاني، بزيارة إلى مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وذلك في إطار تعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين.

خلال الزيارة، تفقد الوزيران الدورات التدريبية والنشاطات المقدمة في المكتب، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في مجالات مثل التخطيط الشخصي، والتنظيم، والاتصال، والقيادة، وأنماط الشخصيات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية البرنامج وضرورة العمل على توفيره لكافة أفراد الأسر المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى استفادة العائلات المصرية من البرنامج، نظرًا لعدم ارتباطه بالفئة العمرية، وعدم ارتباطه بشروط معينة، وكونه متاحًا مجانًا لجميع الأفراد.

من جانبه، أشاد هاريسون جورج مواكيمبي بالجهود المبذولة في مكتب فن إدارة الحياة وتقديم البرامج التعليمية المفيدة للشباب.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات إدارة الحياة وتطوير الشباب.

كما تم التأكيد على استمرار التعاون وتبادل الزيارات والفعاليات الرياضية الشبابية بين البلدين.

واستعرض المتدربون تجاربهم خلال الدورة ومدى تأثيرها على حياتهم اليومية ومساعدتهم في التغلب على مصاعب الحياة ومواجهتها بإيجابية.