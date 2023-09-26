مركز شباب النجمة والحمران ينظم مسابقة أوائل الطلبة

نظم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، مسابقة لأوائل الطلبة اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الوعي الثقافي وأهمية القراءة في مختلف المجالات واثراء الفكر وملكة الإبداع. وأضاف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي جذبهم وتشجيعهم علي ممارسة كافة انواع الأنشطة.

واشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت، علي تنمية المعلومات الثقافية وفتح مكتبات مراكز الشباب وخلق روح التنافس بين الطلائع.

وأوضح احمد عيسى وكيل الإدارة بدور مراكز الشباب وتمكين اكبر عدد من الاعضاء، واعرب رجب عبد اللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي أهمية تنفيذ كل المشروعات واستفادة قطاع عريض من الطلائع والشباب.

واشادت مديحة محمد الصادق محكمة المشروع علي روح التنافس بين الطلائع وانه تم تقسيمهم الي ثلاث مجموعات.

وقالت غادة ابو الوفا السيد مديرة مركز شباب النجمة والحرمان، ان هذا المشروع يأتى ضمن خطة النشاط الثقافي، وذلك ضمن الخطة العامة بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع، وتم تنفيذ المسابقة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتم توزيع الجوائز علي الفائزين علي المركز الاول تيشرتات.

يأتى ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي حسين احمد ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الإدارة، و احمد عيسى وكيل الادارة و غاده ابو الوفا السيد مديرة مركز شباب النجمه والحمران.