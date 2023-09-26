تطوير التعليم العالي بمضاعفة أعداد الجامعات وتأهيل الخريجين لوظائف المستقبل (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “تطوير التعليم العالي.. مضاعفة أعداد الجامعات وتأهيل الخريجين لوظائف المستقبل”.



واستطاعت الدولة المصرية إحراز تقدم كبير في ملف التعليم العالي والجامعات على مدار السنوات الماضية لتخريج جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل القائم على الابتكار والإبداع.

50 جامعة على مستوى الجمهورية

وتمثلت تلك الإنجازات في أنه خلال عام 2014 كان هناك 2.3 ملايين طالب يدرسون في 50 جامعة على مستوى الجمهورية، في حين أصبح الآن يوجد 3.3 ملايين طالب يدرسون في 92 جامعة، وهو ما يشير إلى ما حققته الدولة من حيث مضاعفة أعداد جامعاتها لاستيعاب الزيادة السنوية على مستوى أعداد الطلاب بوجود جامعة حكومية بكل محافظة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية والخاصة مع تحديث البرامج التعليمية للجامعات كما وكيفا لربط التعليم بسوق العمل.

التصنيف العالمي للجامعات المصرية

وانعكست تلك الجهود بالإيجاب على تحسن التصنيف العالمي للجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد الجامعات المدرجة على تصنيف qs البريطاني من 5 جامعات عام 2017 إلى 14 جامعة في عام 2023.