الدقهلية تنظم يومًا تعريفيًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

شهدت مدارس محافظة الدقهلية، بدء وانطلاق الدراسة للعام الدراسى الجديد 2023/2024، وذلك بيوم تعريفى لطلاب الصفوف الأولى فقط بجميع المراحل التعليمية.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن اليوم الثلاثاء سيكون يومًا تعريفيًا واحتفاليًا بمدارس الدقهلية يتم فيه استقبال أبنائنا الطلاب بالورود والبالونات لرسم الابتسامة والفرحة على وجوههم، وتحفيزهم وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تجهيز المدارس لتكون فى أبهى صورها بشكل جمالي وحضاري راقى لاستقبال الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بضرورة تنظيم رحلات وزيارات لطلاب المدارس لزيارة المشروعات القومية الكبرى للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات التي تشهدها هذه المشروعات فى الجمهورية مع تعريفهم، أيضًا بالشخصيات والرموز الوطنية ليكونوا دائمًا على دراية ووعى ويقتدون بهذه النماذج المشرفة، وكذا الشهداء والمصابين الذين ضحوا بحياتهم من أجل تراب هذا الوطن لتعظيم روح الولاء والانتماء لديهم.

يأتى هذا فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.