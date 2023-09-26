منطقة الغربية الأزهرية تعقد اجتماعًا لرواد التحول الرقمي وشيوخ المعاهد

عقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، والشيخ أشرف شفيق، مدير إدارة الامتحانات، والأستاذ محمد نعمان، إدارة المعلومات والتوثيق بالمنطقة، اجتماعًا مع شيوخ المعاهد الأزهرية، ورواد التحول الرقمي وشئون الطلاب بإدارة السنطة التعليمية بحضور مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة السنطة التعليمية، ضمن سلسة من الاجتماعات بدأت من يوم الخميس الماضي بإدارة زفتى التعليمية ويوم السبت بإدارة المحلة الكبرى وسمنود وبشبيش التعليمية.

قال رئيس منطقة الغربية الأزهرية، إن من الضروري أن تستعد المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد على النحو الأمثل، مع الالتزام بتنفيذ خطط الندب الصادرة، وتفعيل الأنشطة الطلابية، وسجل الإذاعة المدرسية والانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للمعلمين، وشدد فضيلته على نظافة المعهد ونظافة سور المعهد وإزالة أي إعلانات تتواجد على السور من الخارج واستبدالها بحكمة او شعار الأزهر الشريف.

وتحدث مدير الامتحانات عن اللائحة الطلابية وقواعد التعامل مع حالات الغياب الطلابية، واستخراج بيانات القيد لأبنائنا في الخارج، وكيفية إعداد بيانات النجاح، وقواعد إعادة القيد للطلاب المفصولين أو من الخارج.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد نعمان ضوابط العمل على منظومة التحول الرقمي على برامج مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، وخطوات التحويل الإلكتروني بين المعاهد الأزهرية، وتم التأكيد على ضرورة التعامل مع ولي الأمر بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، كما تم التوجيه لرواد التحول الرقمي بالمعاهد بتقديم الدعم الفني والمساعدة لأولياء الأمور قدر الإمكان.

وقد أشاد السادة الحضور بهذا الاجتماع المثمر، حيث تم فيه الرد على الاستفسارات المتعلقة بالعملية التعليمية، مطالبين بضرورة تكرار تلك الاجتماعات على فترات معينة لبحث المستجدات ولتلافي المشكلات قبل حدوثها.