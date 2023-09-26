مسابقة للوثب الطويل بنادي عمال فرشوط بقنا

نظم نادى العمال بمركز فرشوط بمحافظة قنا، مسابقه لألعاب القوى فى الوثب الطويل، وذلك ضمن خطة النشاط الرياضى بالنادي.

من جهته أكد مصطفى أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضه بقنا، على ضرورة التركيز والاهتمام على الانشطه الرياضيه والأنديه ومشاركة عدد كبير من جميع المراحل السنيه من أعضاء النادى.

وأوضح الدكتور كريم حمدى مدير إدارة الرياضة بالمديرية على دور الأندية الرياضية بممارسة الألعاب التى تستهدف الشباب والطلائع وتنمية المهارات ورفع اللياقه البدنيه لديهم.

وبدورها اوضحت ساميه ناروز مدير عام إدارة الشباب والرياضة بفرشوط على أهمية إقامة مثل هذه المسابقات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركه لجذب الشباب لممارستها.

كما ذكر عادل ابوالوفا رئيس مجلس إدارة نادى العمال بفرشوط، بأنه لا يدخر جهدا فى تسخير كل الامكانيات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات داخل النادى حتى يجد الشباب المناخ المناسب للمشاركه فى جميع الانشطه بالنادى.