رئيس جامعة سوهاج يشارك في الملتقى المصري البريطاني لبحث فرص الاستثمار في التعليم العالي

يشارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الملتقى المصري البريطانى لبحث الاستثمار في التعليم العالي، والذي يقام تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة السير جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة،، وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وثمن الدكتور حسان النعماني الدعم اللامحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوربة للنهوض بالتعليم العالى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحثى، وايضاً جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور من أجل تحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، وذلك في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق تنمية شاملة لقطاع تعليمي مستدام وناجح، وتأهيل شباب الجامعات بشكل يليق بـ"الجمهورية الجديدة"، مؤكداً علي حرص الوزارة علي إقامة شراكات مع العديد من الجامعات الأجنبية، والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم، وجعل مصر مركزًا للتعليم الدولي.

وأوضح النعماني أن الملتقي يستمر حتي يوم ٢٨ سبتمبر الجاري ، ويتم تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة والسفارة البريطانية بالقاهرة.، موضحاً ان المتلقي يتضمن مناقشة إنشاء أفرع جامعات بريطانية في مصر، الاستثمار في منظومة التعليم العالي المصرية، إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية، الي جانب توقيع اتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والبريطاني في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ زيارات ميدانية للوفد البريطاني لعدد من الجامعات المصرية.