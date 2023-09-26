اليوم.. الطماطم تسجل ارتفاعا ملحوظا في سعرها داخل سوق أسيوط

“الوفد” يسليط الضوء على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق اسيوط يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. وفقًا للبيانات الحديثة، فقد شهدت أسعار السلع استقرارًا بنسبة كبيرة، باستثناء الطماطم التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في سعرها.

حيث شهدت الكثير من السلع في سوق اسيوط استقرارًا في أسعارها. وبالتالي، لم تشهد الخضروات معدلات تغير جوهرية في أسعارها منذ الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن سعر الطماطم قد ارتفع إلى 12 جنيها للكيلوجرام الواحد، مقارنة بالسعر السابق وتعزى هذه الزيادة في الأسعار إلى العوامل المحلية مثل العرض والطلب وظروف الطقس. وفيما يتعلق بالفواكه، فتظل أسعارها استقرت ولم تشهد أي تغيرات كبيرة

أسعار الخضروات اليوم

حيث ارتفع سعر الطماطم ليتراوح من 10 إلى 12 جنيها ويتراوح سعر البطاطس من 8.5 إلى 11.5 جنيه ويتراوح سعر البصل من 18 إلى 20 جنيها ويتراوح سعر الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيها ويتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات ويتراوح سعر الجزر بدون عروش من 13 إلى 17 جنيها ويتراوح سعر الفاصوليا من 18 إلى 28 جنيها ويتراوح سعر الثوم من 24 إلى 30 جنيها ويتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات ويتراوح سعر الباذنجان ابيض من 3 إلى 4.5 جنيه ويتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 8 إلى 12 جنيها ويتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيها ويتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 8 إلى 12 جنيها ويتراوح سعر الفلفل الوان «أصفر وأحمر وبرتقالى» من 20 إلى 32 جنيها ويتراوح سعر الملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه ويتراوح سعر البامية من 29 إلى 35 جنيها ويتراوح سعر القلقاس من 5 إلى 10 جنيهات ويتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

حيث يتراوح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 15 جنيها ويتراوح سعر العنب بناتي أصفر من 18 إلى 24 جنيها ويتراوح سعر العنب البناتي الأحمر من 18 إلى 24 جنيها ويتراوح سعر التفاح مصري من 15 إلى 25 جنيها ويتراوح سعر التفاح أمريكي وإيطالي من 25 إلى 35 جنيها ويبلغ سعر الكريز 25 جنيها ويتراوح سعر البلح السماني من 4 إلى 8 جنيهات ويتراوح سعر البلح الزغلول من 7 إلى 13 جنيها ويتراوح سعر البلح الرملي من 7 إلى 11 جنيها ويتراوح سعر التين برشومي من 10 إلى 20 جنيها ويتراوح سعر الجوافة من 7 إلى 17 جنيها وسجل سعر الأناناس 50 جنيها ويتراوح سعر الرمان من 7 إلى 17 جنيها ويتراوح سعر الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيها ويتراوح سعر المانجو عويس من 27 إلى 47 جنيها ويبلغ سعر البرقوق مستورد (2 كيلو) 30 جنيها وجاء سعر الدوم 13 جنيها ويتراوح سعر الكمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيها ويتراوح سعر الكمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيها



يمكن القول أن سوق اسيوط يظل يشهد استقرارًا في أسعار السلع الزراعية عمومًا. ولكن يجب ملاحظة أن أسعار الطماطم قد ارتفعت بشكل كبير، مما يمكن أن يؤثر على المشترين والبائعين على حد سواء. يجب أن يضع الأفراد في الاعتبار هذه الزيادة ويتخذوا الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

لذا، ينصح المستهلكون بمتابعة تطورات السوق ومقارنة الأسعار قبل القيام بأي عمليات شراء. من الضروري أن يتعاون المشترون مع التجار المحليين للحصول على أفضل الصفقات وضمان حصولهم على منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

بينما شهدت باقي السلع استقرار في الأسعار. ويتابع "الوفد" عن كثب كل أخبار السوق حتى يستطيع أن يوفر للقراء تقارير دقيقة عن أسعار الخضروات والفواكه في كل يوم. ويمكن للقراء الذين يعيشون في مدينة أسيوط، متابعة التقرير لمعرفة أحدث أسعار الخضروات والفاكهة، وتحديد العروض الجيدة والمتاحة لشرائها.